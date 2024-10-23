Казахстанскую пшеницу планируют продавать в Юго-Восточной Азии

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Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года озвучил, что планируется расширять экспорт казахстанской пшеницы и осваивать новые рынки, сообщает Zakon.kz.

Он заверил, что сейчас внутренняя политика по ценовой закупке полностью стабилизирована. "Рынок сигнал получил. Зернотрейдеры мгновенно подняли цены минимум на 20$, и они продолжают расти. Экспортный рынок также отреагировал. Более того, после этого у Российской Федерации идет негласная установка не продавать пшеницу дешевле 250 долларов за тонну. В новом году мы будем контролировать цены между странами", – озвучил Жумангарин. По его словам, впервые планируется поставлять зерно в Юго-Восточную Азию и отдаленные районы Китая. "Нам предстоит продать около 12 млн тонн пшеницы, но важно не просто продать, а сделать это по выгодной цене, чтобы у фермеров был хороший задел, и не полагаясь только на государственную поддержку. А господдержку мы увеличим минимум в два раза уже со следующего года, начиная с декабря", – резюмировал он. Ранее Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане. Читайте также Жителей одного из районов Алматы предупредили об отключении газоснабжения Жумангарин рассказал, что за "оружие" привез Афганистан в Алматы В Алматы выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей

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