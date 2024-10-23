Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минэкологии о смоге в Астане: Давайте потерпим и дождемся газификации

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 11:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 23 октября озвучил, когда в Астане может решиться проблема со смогом из-за частного сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астане загрязнители воздуха не ограничиваются только крупными предприятиями – черный дым также возникает, когда частный сектор и котельные используют подручные материалы для топки. В связи с чем у министра уточнили, когда будет решен вопрос смога в столице.

"Мы не раз упоминали, что идет газификация частного сектора в Астане и прилегающих населенных пунктов. Поэтому давайте потерпим – эта работа завершится, и мы, наверное, реально увидим изменения ситуации", – ответил Ерлан Нысанбаев.

Он заверил, что сейчас активно работают городской акимат и акимат Акмолинской области.

"К примеру, газ активно вводится в частные дома, в том числе в поселок Александровка – один из крупнейших населенных пунктов, который вносит значительный вклад в загрязнение воздуха. С лета там ведутся работы по строительству разводящих сетей и подключению к газу. Думаю, в ближайшие годы мы увидим ощутимые результаты", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

По его словам, экологический мониторинг в городах идет постоянно, как и работа по снижению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В том числе через работу с "крупными загрязнителями".

2 августа 2024 года в Бюро национальной статистики предоставили обновленные данные о выбросах в атмосферу. В список самых загрязненных вошли пять областей Казахстана.

Читайте также

Газификация частного сектора, подключение частного дома к газу, газификация частного дома
Жителей одного из районов Алматы предупредили об отключении газоснабжения
Оружие, товары, Афганистан
Жумангарин рассказал, что за "оружие" привез Афганистан в Алматы
Выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей
В Алматы выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей
Екатерина Елисеева
Астана Ерлан Нысанбаев МЭПР РК 2024 год Экологические правонарушения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: