Минэкологии о смоге в Астане: Давайте потерпим и дождемся газификации

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 23 октября озвучил, когда в Астане может решиться проблема со смогом из-за частного сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Астане загрязнители воздуха не ограничиваются только крупными предприятиями – черный дым также возникает, когда частный сектор и котельные используют подручные материалы для топки. В связи с чем у министра уточнили, когда будет решен вопрос смога в столице.

"Мы не раз упоминали, что идет газификация частного сектора в Астане и прилегающих населенных пунктов. Поэтому давайте потерпим – эта работа завершится, и мы, наверное, реально увидим изменения ситуации", – ответил Ерлан Нысанбаев.

Он заверил, что сейчас активно работают городской акимат и акимат Акмолинской области.

"К примеру, газ активно вводится в частные дома, в том числе в поселок Александровка – один из крупнейших населенных пунктов, который вносит значительный вклад в загрязнение воздуха. С лета там ведутся работы по строительству разводящих сетей и подключению к газу. Думаю, в ближайшие годы мы увидим ощутимые результаты", – дополнил Ерлан Нысанбаев.

По его словам, экологический мониторинг в городах идет постоянно, как и работа по снижению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В том числе через работу с "крупными загрязнителями".

2 августа 2024 года в Бюро национальной статистики предоставили обновленные данные о выбросах в атмосферу. В список самых загрязненных вошли пять областей Казахстана.