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В Алматы выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей

Выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:04 Фото: акимат Алматы
В Алматы в рамках кампании "Жарқын күз" — осеннего цикла экологической кампании "Алматы – наш общий дом" проводится акция "Чистый воздух", которая направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом.

Целью инициативы является мониторинг уровня токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, что особенно важно в мегаполисе, где значительная доля загрязнения воздуха приходится на транспортные выбросы.

Выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:04

Фото: акимат Алматы

С начала октября совместно с сотрудниками Департамента полиции на передвижных экологических постах было проверено 628 единиц автотранспорта. Проверки проводятся в разных частях города, охватывая как центральные улицы, так и окраины. Мониторинг помогает выявлять автомобили, чьи выбросы превышают допустимые экологические нормы, что влияет на качество воздуха. По результатам мониторинга превышение установленных нормативов токсичности и дымности выхлопов было выявлено у 263 автомобилей, что составляет 42% от общего количества проверенных транспортных средств. Это свидетельствует о необходимости более строгого контроля и повышения экологической сознательности среди автовладельцев.

По итогам проверок уполномоченными органами было составлено 202 административных протокола, штрафы наложены на 123 нарушителя. Такие меры являются важной частью борьбы за улучшение экологической обстановки в городе.

Выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:04

Фото: акимат Алматы

Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, у владельцев 9 автомобилей со значительным превышением допустимых норм выбросов были временно изъяты государственные номерные знаки. Эти транспортные средства не смогут продолжать эксплуатацию до устранения выявленных неисправностей.

Ожидается, что данные меры станут одним из важных шагов в улучшении экологической ситуации в Алматы. Напомним, в Алматы проходит осенний цикл кампании "Алматы — наш общий дом", в рамках которого в городе ведется активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Кампания включает множество экологических акций и инициатив, направленных на благоустройство и улучшение городской среды.

Выявлено 263 нарушителя по уровню токсичности выхлопов автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 12:04

Фото: акимат Алматы

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