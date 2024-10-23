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Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:59 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на предстоящие трое суток – с 24 по 26 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются дожди, туман, а также тепло до +18°С.

В Астане:

  • 24 октября – переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.
  • 25 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 26 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

В Алматы:

  • 24 октября – переменная облачность, ночью и утром – дождь, туман. Ветер северо- восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С.
  • 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.
  • 26 октября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер восточный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С. 

В Шымкенте:

  • 24 октября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.
  • 25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
  • 26 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +12+14°С.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

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