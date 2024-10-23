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Сотрудников Службы пробации наказали из-за сына депутата Турлыханова

пробация, МВД, расследование , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:51 Фото: Instagram/daulet_bolatuly_turlykhanov, advokat_oleg_chernov, pro.pravo.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса 23 октября 2024 года рассказал о последствиях для сотрудников Службы пробации из-за нарушения условий отбывания наказания Нурасылом Болатом – сыном депутата Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли проводиться расследование в отношении тех лиц, которые должны были следить за соблюдением условий отбывания наказания Нурасылом Болатом.

"По этому делу мы приводили служебное расследование, жесткие меры приняли, наши сотрудники наказаны", – заявил в ответ Игорь Лепеха.

Однако, какое именно наказание последовало, он не сказал.

21 октября представитель Службы пробации сообщил, что, несмотря на неоднократные предупреждения и наличие электронного средства слежения, Нурасыл Болат дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 октября и 12 октября 2024 года.

В итоге 22 октября суд заменил ему оставшийся срок ограничения свободы на лишение.

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