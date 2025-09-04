#АЭС в Казахстане
Общество

Суд отказал в смягчении наказания осужденному сыну депутата Даулета Турлыханова

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
Сын депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат продолжит отбывать срок. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе суда Алатау Алматинской области.

Известно, что суд 4 сентября 2025 года рассмотрел ходатайство осужденного Нурасыла Болата о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.

В пресс-службе напомнили, что постановлением районного суда №2 Медеуского района Алматы от 22 октября 2024 года осужденному была произведена замена неотбытой части наказания – 1 год 5 месяцев 10 дней ограничения свободы – на лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении КУИС средней безопасности.

Данная мера была принята в связи с неоднократными нарушениями условий пробационного контроля.

В частности, суд установил, что осужденный:

  • 14 августа 2024 года в 03:00 находился в общественном месте, что нарушало возложенные судом ограничения.
  • 11 октября 2024 года посещал ресторан в вечернее время.
  • 12 октября 2024 года находился в ночном развлекательном заведении.

И это несмотря на то, что он был заблаговременно ознакомлен с установленными обязанностями и предупрежден о последствиях их нарушения.

Нарушения были зафиксированы и подтверждены материалами дела.

В итоге решение суда было следующим:

"Ходатайство осужденного Болата Н. Д. о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания оставлено без удовлетворения".

Основанием для отказа в ходатайстве осужденного послужило, что осужденный ранее злостно нарушал условия отбытия наказания в виде ограничения свободы.

С учетом совокупности всех обстоятельств и согласно нормам статьи 73 УК, суд пришел к выводу, что содержащиеся в ходатайстве и материалах сведения не подтвердили позитивные изменения в поведении осужденного, он не доказал свое исправление, поэтому исполнение наказания должно быть продолжено.

Постановление суда не вступило в законную силу.

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:30
Нурасыл Болат снова нарушил пробационный контроль: КУИС намерен добиться лишения его свободы

В Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы. На сына депутата Мажилиса была возложена обязанность пробационного контроля на весь период наказания.

Уже 14 августа 2024 года адвокат Чернова заявила, что Нурасыл Болат разгуливает по ночным улицам Алматы. Из-за инцидента КУИС МВД РК провел служебную проверку. Также на нарушение отреагировали в Военном суде РК.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
