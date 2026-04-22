Более 300 тысяч казахстанских детей нуждаются в алиментах

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 22 апреля 2026 года в своем депзапросе поднял вопрос о необходимости создания алиментного фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, общая задолженность по исполнительным документам, связанным с алиментами, достигает 18 миллиардов тенге.

"Уполномоченный орган говорит, что всего 4% нуждаются в алиментах. Это может казаться маленьким процентом, но на самом деле это более трехсот тысяч детей. Проблема взыскания алиментов в пользу детей – это уже системная социальная проблема, которая затрагивает наиболее уязвимые категории граждан: женщин и детей. Во фракцию регулярно поступают обращения от женщин, которые сталкиваются с трудностями при взыскании алиментов с бывших супругов. И особенно тревожно, что среди них не малая часть это родители детей с инвалидностью. Эти семьи несут не только базовые расходы на жизнь ребенка, но и ежедневные затраты на уход и реабилитацию. Почему женщины вынуждены обивать пороги, добиваясь того, что уже закреплено решением суда? Почему мы продолжаем мириться с ситуацией, при которой те, кто нуждается в особом внимании и защите, фактически остаются без этого?" – сказал Магеррамов.

Он считает, что в таких условиях оставлять их один на один с этой проблемой – значит фактически загонять их в социальный тупик и доводить до психологического падения. И одно из решений – создание алиментного фонда.

"Мы предлагаем исключить законодательные пробелы, которые дают возможность неплательщикам алиментов уходить от ответственности. Нам непонятна позиция правительства. Основной аргумент против создания алиментного фонда – это риск формирования иждивенческих настроений. Однако неспособность правительства кардинально решить эту проблему привела к безответственности, суммы задолженности говорят сами за себя. Здесь надо бояться не иждивенчества, а уверенности горе-родителей в безнаказанности и росте безответственности с их стороны к своим обязанностям по отношению к своим же детям", – подчеркнул депутат.

По его словам, предлагается создать алиментный фонд за счет неналоговых поступлений, а также из средств Специального государственного фонда, формируемого из возврата незаконно приобретенных активов.

