Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа

Известный фотограф Дмитрий Доценко накануне, 15 августа 2024 года, показал звездопад Персеиды, который запечатлел над горами Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала он в Istagram-Stories опубликовал снимок сближения Марса и Юпитера в ночном небе Алматы.

"И еще поймал яркий персеид над горами", – написал следом Дмитрий Доценко, опубликовав фото звездопада.

Фото: Instagram/dots_foto

12 августа 2024 года Дмитрий Доценко планировал снять на фото августовский звездопад, но вместо этого сумел запечатлеть на снимках разряды молний, спускающиеся на город.