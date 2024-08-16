Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа

Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:32 Фото: unsplash
Известный фотограф Дмитрий Доценко накануне, 15 августа 2024 года, показал звездопад Персеиды, который запечатлел над горами Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала он в Istagram-Stories опубликовал снимок сближения Марса и Юпитера в ночном небе Алматы.

"И еще поймал яркий персеид над горами", – написал следом Дмитрий Доценко, опубликовав фото звездопада.
Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:32

Фото: Instagram/dots_foto

12 августа 2024 года Дмитрий Доценко планировал снять на фото августовский звездопад, но вместо этого сумел запечатлеть на снимках разряды молний, спускающиеся на город.

Читайте также

Еще одна автобусная полоса в Астане, Мангилик ел
Еще одну автобусную полосу ввели в Астане
Токаев ознакомился с планом развития города, прилегающего к Астане
Токаев ознакомился с планом развития города, прилегающего к Астане
В Алматы отключат воду
Алматинцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Динара Халдарова
Алматы 2024 год Блогеры Горы Звезды Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: