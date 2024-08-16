Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа
Фото: unsplash
Известный фотограф Дмитрий Доценко накануне, 15 августа 2024 года, показал звездопад Персеиды, который запечатлел над горами Алматы, сообщает Zakon.kz.
Сначала он в Istagram-Stories опубликовал снимок сближения Марса и Юпитера в ночном небе Алматы.
"И еще поймал яркий персеид над горами", – написал следом Дмитрий Доценко, опубликовав фото звездопада.
Фото: Instagram/dots_foto
12 августа 2024 года Дмитрий Доценко планировал снять на фото августовский звездопад, но вместо этого сумел запечатлеть на снимках разряды молний, спускающиеся на город.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript