Сенат ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном

Депутаты Сената 11 июня 2026 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме государственной границы. Документ регулирует порядок ее содержания, пересечения и взаимодействия компетентных органов двух стран, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что закон направлен на ратификацию Соглашения о режиме казахстанско-узбекской государственной границы между правительствами Казахстана и Узбекистана, достигнутого 8 августа 2024 года в городе Астане.

"Соглашение разработано в целях реализации положений договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о государственной границе от 16 ноября 2001 года, а также после завершения процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и подписания соответствующего договора о демаркации от 22 декабря 2022 года. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы формирует единую международно-правовую основу регулирования отношений между двумя государствами на государственной границе", – говорится в документе.

Также сообщается, что документ определяет порядок содержания государственной границы и пограничных знаков, пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества, осуществления полетов, проведения хозяйственных и иных работ в пограничной полосе, а также механизмы предупреждения и разрешения пограничных инцидентов.

Отмечается, что принятие Соглашения будет способствовать укреплению национальной безопасности Республики Казахстан, развитию приграничного сотрудничества, повышению эффективности взаимодействия компетентных органов двух государств, а также дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.