Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают

Басенджи порода лай, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:30 Фото: pixabay
Громкий лай собаки часто становится проблемой, от которой страдают хозяева и их соседи. При надлежащем воспитании питомца можно отучить. Но есть и породы, которые были выведены для тихой охоты, а не для того, чтобы голосом оповещать всех вокруг о своем присутствии, сообщает Zakon.kz.

Басенджи

Главной отличительной чертой является неумение лаять. Одна из причин – особенность строения гортани. Для выражения эмоций басенджи урчат, фыркают, издают звуки, похожие на негромкий смех или ворчание, но только не привычный собачий лай.

Сенбернар

На самом деле эти собаки внушительного размера любят полежать и не склонны подавать голос. Делают они это только в крайних случаях.

Сенбернар тихие порода лай, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:30

Фото: pixabay

Сенбернары очень послушны, легко обучаемы и флегматичны. Очень любят людей и нуждаются в общении с ними.

Афганская борзая

Эти аристократичные собаки слишком воспитаны, чтобы лаять по несущественному поводу. По поведению, как отмечено в публикации издания РБК Life, афганская борзая очень похожа на кошку.

Афганская борзая лай, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:30

Фото: pixabay

Она мила, обаятельна и периодически позволяет себе понежиться в объятиях хозяина. При этом она не будет досаждать соседям лаем.

Бульмастиф

Свои эмоции они предпочитают выражать посредством тихого, утробного ворчания или посапывания. Это относительно современная порода, которая была выведена в середине XIX века, когда британцам потребовалась большая, тихая, бесстрашная собака с быстрой скоростью и силой, чтобы выслеживать браконьеров и силой их удерживать.

Бульмастиф лай, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:30

Фото: pixabay

Бульмастифы не лают и не рычат без причины.

Немецкий дог

Несмотря на внушительные размеры, немецкого дога называют самый тихим представителем собак. Он известен высоким интеллектом и нежным характером. У этих гигантов не так много врагов, и им не нужно доказывать свою силу лаем.

Deutsche Dogge, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:30

Фото: pxhere

И все же изредка даже немецкий дог может подать голос, и тогда сделает это громко.

Преданность – известное качество собак, выделяющее их среди других животных. Об их верности и любви существует немало интересных и удивительных историй. Чего только стоит история про Хатико. Ранее эксперты назвали семь пород комнатных собак, которые будут с хозяином до конца. Также они рассказали, что делать, когда питомцу снится кошмар.

Читайте также

Названы приборы, пожирающие электричество даже в выключенном режиме
Названы приборы, "пожирающие" электричество, даже когда ими не пользуются
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Собаки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: