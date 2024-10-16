Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают

Громкий лай собаки часто становится проблемой, от которой страдают хозяева и их соседи. При надлежащем воспитании питомца можно отучить. Но есть и породы, которые были выведены для тихой охоты, а не для того, чтобы голосом оповещать всех вокруг о своем присутствии, сообщает Zakon.kz.

Басенджи

Главной отличительной чертой является неумение лаять. Одна из причин – особенность строения гортани. Для выражения эмоций басенджи урчат, фыркают, издают звуки, похожие на негромкий смех или ворчание, но только не привычный собачий лай.

Сенбернар

На самом деле эти собаки внушительного размера любят полежать и не склонны подавать голос. Делают они это только в крайних случаях.

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Сенбернары очень послушны, легко обучаемы и флегматичны. Очень любят людей и нуждаются в общении с ними.

Афганская борзая

Эти аристократичные собаки слишком воспитаны, чтобы лаять по несущественному поводу. По поведению, как отмечено в публикации издания РБК Life, афганская борзая очень похожа на кошку.

Фото: pixabay

Она мила, обаятельна и периодически позволяет себе понежиться в объятиях хозяина. При этом она не будет досаждать соседям лаем.

Бульмастиф

Свои эмоции они предпочитают выражать посредством тихого, утробного ворчания или посапывания. Это относительно современная порода, которая была выведена в середине XIX века, когда британцам потребовалась большая, тихая, бесстрашная собака с быстрой скоростью и силой, чтобы выслеживать браконьеров и силой их удерживать.

Фото: pixabay

Бульмастифы не лают и не рычат без причины.

Немецкий дог

Несмотря на внушительные размеры, немецкого дога называют самый тихим представителем собак. Он известен высоким интеллектом и нежным характером. У этих гигантов не так много врагов, и им не нужно доказывать свою силу лаем.

Фото: pxhere

И все же изредка даже немецкий дог может подать голос, и тогда сделает это громко.

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