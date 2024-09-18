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Неподходящие для дома породы собак перечислил ветеринар

Собака , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:37 Фото: pixabay
Не каждая собака способна стать частью семьи и найти свое место под крышей дома. Опытный ветеринар рассказал, приобретение питомцев каких пород стоит 100 раз обдумать, сообщает Zakon.kz.

Шарпеи

Эти очаровательные "морщинистые" четвероногие из-за своих особенностей склонны накапливать в складках кожи грязь, которая впоследствии провоцирует появление нарывов. Также шарпеи обладают "слабыми" ушами, которые нередко приходится лечить хозяевам, приводит аргументы специалиста The Sun.

Французские бульдоги

Впрочем, в список попадают все псы с плоскими мордами. Специфика их физиологии приводит к затрудненному дыханию и частым инфекциям.

Собака , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:37

Фото: pixabay

Немецкие овчарки

Слишком активны для стесненных условий "бетонных коробок". Если хозяин не станет развлекать любимца, однажды он рискует вернуться в разрушенную квартиру.

Собака , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:37

Фото: pixabay

Ранее владельцы бенгальских кошек рассказали, почему испытали разочарование про более близком знакомстве с этими пушистыми.

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