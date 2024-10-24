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Депутат пожаловалась министру, что едва не отравилась газом в такси

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова жалоба, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 13:26 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова пожаловалась министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову на запах газа в такси, сообщает Zakon.kz.

Ажар Сагандыкова в Мажилисе 24 октября 2024 года попросила министра взять на контроль ситуацию с использованием газа.

"Я ехала в такси и отравилась газом. Газовые баллоны сейчас ставятся кустарным способом на машины, их никто не контролирует. В любой момент может случиться пожар, и это будет техногенная авария. Все-таки, мне кажется, что МЧС должно взять в свои руки контроль за использованием газа", – заявила она.  

Министр по чрезвычайным ситуациям Аринов согласился изучить этот вопрос со своими коллегами.

"Функции МЧС просто зашкаливают. Мы хотим объять необъятное, хотим быть везде, хотим все контролировать. В итоге получается, что у нас, начиная от промышленной безопасности и заканчивая госматрезервом, всеми сейсмическими делами... Представьте, есть огромная организация и столько функций", – ответил Чингис Аринов.

Ранее депутат оценила работу МЧС Казахстана на минус 5 баллов.

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