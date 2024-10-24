Депутат предложил тщательнее проверять мед, импортируемый в Казахстан

Сенатор Закиржан Кузиев в своем депутатском запросе на заседании в Сенате 24 октября 2024 года предложил разработать поправки в Закон РК "О пчеловодстве" для закрепления понятия "мед" и борьбы с фальсификацией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в 2023 году Казахстан произвел более 4 тыс. тонн меда, но экспорт составил лишь 222 тонны, или 5% от общего объема.

"Это связано с тем, что, в целом, в отрасли имеется ряд нерешенных проблем. Это беспрепятственный импорт меда в нашу страну без пошлин и проверок качества, нелегальный завоз пчел, несущий болезни. Из-за них у нас появился клещ, который уничтожал расплод пчел. А также использование сомнительных химических препаратов для обработки сельхозрастений, отсутствие господдержки пчеловодства, в том числе продвижения нашего меда на международном рынке", – сказал Закиржан Кузиев.

По мнению депутата, также может обострить ситуацию ужесточение требований к качеству меда в России.

"Там с 1 декабря начнутся масштабные проверки, которые могут спровоцировать отток российского фальсификата в нашу страну. Учитывая, что, по исследованиям, 38% меда в России является фальсификатом, вероятность поступления некачественного меда в Казахстан значительно возрастает. В связи с этим мы просим принять государственную программу поддержки пчеловодства с включением мер по финансированию, обучению и научным исследованиям. Установить строгий контроль за импортом меда, ввести обязательную сертификацию и лабораторные исследования на соответствие стандартам", – подчеркнул Закиржан Кузиев.

Он также предложил усилить ветеринарный и санитарный контроль за состоянием пчел и борьбу с вредителями.

"Разработать поправки в Закон РК "О пчеловодстве" для закрепления понятия "мед" и борьбы с фальсификацией. Принять национальные стандарты идентификации меда для предотвращения фальсификации сиропами и сахаром, а также внедрить электронную систему прослеживаемости меда от производителя до потребителя для повышения прозрачности рынка", – предложил Закиржан Кузиев.

Ранее сенатор Арман Утегулов рассказал о проблемах в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности Казахстана.