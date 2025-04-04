Град, дождь, снег и туман: штормовое предупреждение объявили в 13 областях РК

В 13 областях Казахстана на 5 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер юго-западный, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Ночью в Семее и области Абай ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью в центре области порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске и ВКО ночью ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на юге, западе Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области временами гроза, град. Ветер восточный, на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ночью ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке ожидается гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке, западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Ранее сообщалось, что снегопады и ливни вновь накроют Казахстан.