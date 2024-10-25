В Астане 30 машин участвовали в праздничном автопробеге
Фото: astanatv.kz
24 октября автоколонна, украшенная государственными флагами, проехала по проспектам и улицам столицы, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал "АСТАНА", длина автопробега составила 30 км. Праздничным настроением поделился руководитель столичной федерации автомотоспорта Анатолий Бондарь.
"Мы все постоянно куда-то спешим, а в праздники нужно отдыхать", – отметил он.
А молодежь города Шымкента в честь Дня Республики приняла участие в парадном шествии.
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