Какие кошки реже болеют

Некоторые породы кошек известны своей устойчивостью к заболеваниям и крепким иммунитетом. Их естественное строение и отсутствие генетических предрасположенностей к болезням делают их менее подверженными распространенным кошачьим заболеваниям, сообщает Zakon.kz.

Мы собрали породы кошек с наименьшей предрасположенностью к заболеваниям.

Сибирская кошка

Сильный иммунитет сибиряков особенно устойчив к холодному климату и респираторным заболеваниям. Это, так сказать, естественная порода, которая прошла естественный отбор.

При этом сибирская кошка требует регулярного ухода за шерстью, особенно в период линьки.

Американская короткошерстная

Это естественно выносливая и здоровая порода с минимальной склонностью к генетическим заболеваниям. Они неприхотливы, требуют стандартного ухода и сбалансированного питания.

Русская голубая

Природное происхождение этой породы обеспечивает ей устойчивый иммунитет, кошки редко болеют и обычно имеют крепкое здоровье. Умеренные физические нагрузки и уход за короткой шерстью поддержат их в хорошей форме.

Британская короткошерстная

Плотное телосложение и крепкая генетика делают британцев устойчивыми к заболеваниям. Основная проблема – склонность к ожирению, но при правильном питании кошки будут оставаться здоровыми. Контроль за весом и физическая активность помогут сохранить здоровье этой породы.

Бенгальская кошка

Активные и выносливые кошки, редко страдают от болезней благодаря генам диких предков. Им нужно много физической активности и хорошее питание для поддержания мышечной массы и энергии.

Египетский мау

Это тоже естественная порода с крепким иммунитетом, редко болеет при должном уходе. Это активные, любопытные кошки, обладающие крепким здоровьем.

Им нужно поддержание активности и питание с высоким содержанием белка.

Ориентальная короткошерстная

Ориенталы достаточно выносливы и редко имеют генетические проблемы. Это активные, игривые кошки, которые легко адаптируются к окружающей среде.

Они нуждаются в физической активности и контроле за питанием.

Советы по поддержанию здоровья кошек:

Регулярные визиты к ветеринару для профилактических осмотров.

Сбалансированное питание для поддержания оптимального веса и крепкого иммунитета.

Физическая активность: Особенно для активных пород, чтобы предотвратить проблемы с суставами и сердцем.

Ежедневный уход за зубами (особенно у пород, склонных к стоматологическим проблемам).

Эти породы кошек имеют хорошие шансы прожить долгую и здоровую жизнь при условии правильного ухода и внимания к их потребностям.

Ранее мы рассказывали о породах кошек с самым добрым и покладистым характером.