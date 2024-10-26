Стала известна лучшая детская больница в Казахстане

На днях определилась лучшая в стране детская больница, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии, по случаю Дня Республики, Шымкентская городская детская больница:

отмечена среди лучших детских лечебных учреждений страны;

удостоена звания "Престижное детское медицинское учреждение".

Об этом пишет Telegram-канал OTYRAR.

На днях также стало известно, что медики родильного отделения городской больницы № 2 города Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца.