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Стала известна лучшая детская больница в Казахстане

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 03:03 Фото: Telegram/OTYRAR
На днях определилась лучшая в стране детская больница, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии, по случаю Дня Республики, Шымкентская городская детская больница:

  • отмечена среди лучших детских лечебных учреждений страны;
  • удостоена звания "Престижное детское медицинское учреждение".

Об этом пишет Telegram-канал OTYRAR.

На днях также стало известно, что медики родильного отделения городской больницы № 2 города Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца.

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