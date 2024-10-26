Стала известна лучшая детская больница в Казахстане
Фото: Telegram/OTYRAR
На днях определилась лучшая в стране детская больница, сообщает Zakon.kz.
На торжественном мероприятии, по случаю Дня Республики, Шымкентская городская детская больница:
- отмечена среди лучших детских лечебных учреждений страны;
- удостоена звания "Престижное детское медицинское учреждение".
Об этом пишет Telegram-канал OTYRAR.
На днях также стало известно, что медики родильного отделения городской больницы № 2 города Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца.
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