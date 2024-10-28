В Казахстане обновлен черный список интернет-казино
Согласно информации Telegram-канала, в список вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино.
Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных в ходе систематического сбора информации.
Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей.
"В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие. Выявленная информация вносится в информационную систему "Кибернадзор" для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к ним на территории Казахстана".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Выявлением подобных ресурсов занимается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта, созданный 4 сентября 2024 года.
14 октября 2024 года стали известны новые правила работы игорных заведений, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари.