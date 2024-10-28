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В Казахстане обновлен черный список интернет-казино

В Казахстане обновлен черный список интернет-казино, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:07 Фото: pxhere
Министерство туризма и спорта Казахстана сегодня, 28 октября 2024 года, выступило с новым заявлением. В ведомстве рассказали об обновлении списка ресурсов, не имеющих лицензии на предмет занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала, в список вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино.

Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных в ходе систематического сбора информации.

Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей.

"В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие. Выявленная информация вносится в информационную систему "Кибернадзор" для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к ним на территории Казахстана".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Выявлением подобных ресурсов занимается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта, созданный 4 сентября 2024 года.

14 октября 2024 года стали известны новые правила работы игорных заведений, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари.

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