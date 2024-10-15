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Скандал с Черчесовым: Министерство туризма требует объяснений

Черчесов cкандал футбол высказывания, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 18:04 Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official
Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с важным заявлением. Ведомство 15 октября 2024 года потребовало разъяснений от Федерации футбола, сообщает Zakon.kz.

Там напомнили, что в социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык.

Этот инцидент, как отмечают в министерстве, вызвал широкий общественный резонанс.

Поэтому Министерство туризма направило в адрес Федерации официальный запрос.

В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией и законом "О языках", имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Также министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

Примечательно, что федерация не относится к подведомственным организациям министерства и вмешательство в ее внутренние вопросы исключено.

"Тем не менее министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения. Министерство призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Напомним, 3 июня 2024 года на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу был назначен 60-летний российский специалист Станислав Черчесов. Позднее он прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами. Также Черчесов заявил, что Казахстан – это страна с близким для него менталитетом.

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