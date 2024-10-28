В Алматы задержали двух человек с листовками

28 октября 2024 года в пресс-службе прокуратуры Алматы заявили о задержании двух лиц за размещение листовок с рекламой наркотиков. В объявлении потенциальным работникам обещали легкие деньги, сообщает Zakon.kz.

Текст листовок был следующий:

"Работа для всех от 50 тыс. рублей, подработка, свободный график, высокая оплата".

Также, как уточнили в прокурате, при себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, который вел в Telegram-канал по реализации наркотических средств.

"По начатому досудебному расследованию по статье 299-1 Уголовного кодекса, предусматривающей санкцию до шести лет лишения свободы, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Также сотрудники прокуратуры обратились к гражданам.

"Призываем граждан не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие способы обогащения и высокие заработки, а напротив. при обнаружении подобных фактов незамедлительно сообщать в правоохранительные органы". Пресс-служба прокуратуры Алматы

23 октября 2024 года Комитет национальной безопасности заявлял о ликвидации нарколаборатории в Шымкенте. В момент изготовления очередной партии синтетических наркотиков задержали двух казахстанцев.