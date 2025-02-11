Трассу, ведущую к границе России, закроют на западе Казахстана

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Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" обратился к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в Западно-Казахстанской области реализуется проект реконструкции автодороги республиканского значения Подстепное – Федоровка – граница РФ (0-36 км), которая примыкает к автодороге Актобе – Уральск – граница РФ. "Подрядчик, выполняющий строительные работы по данному проекту, приступает к основному этапу строительства транспортной развязки типа "клеверный лист", включающему возведение насыпи и путепровода. В связи с проведением работ по устройству опорных частей путепровода, с 12 февраля 2025 года будет временно закрыт участок автодороги Актобе – Уральск – граница РФ (пункт пропуска Сырым), км 263-265, протяженностью 1,5 км, включая пересечение с дорогой в направлении Атырау", – говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 11 февраля, в Telegram-канале "КазАвтоЖола". В нацкомпании уточнили, что движение будет организовано по временной объездной дороге длиной 2,2 км, расположенной слева от основной трассы Актобе – Уральск – граница РФ. Фото: Telegram/qazavtojol 4 февраля 2025 года стало известно, какие дороги сделают платными в Казахстане.

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