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Законодательство РК

Акима Сарани уволили за сбой в отоплении

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 20:24 Фото: freepik
Акима Сарани Еркина Баулыкова 29 октября уволили за сбой в работе центрального теплоисточника, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобожден от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе", – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима города Сарани.

В октябре в Сарани в работе центрального теплоисточника произошел сбой. Тогда десятки домов остались без тепла. 28 октября 2024 года стало известно, что аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор. 15 октября в кабмине заявили, что ситуация с отопительным сезоном в городе Сарани на контроле правительства. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что, в первую очередь, личная ответственность за аварию лежит на акиме города Сарани. Также отсутствовал должный контроль со стороны акима области.

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