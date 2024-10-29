Акима Сарани уволили за сбой в отоплении

Акима Сарани Еркина Баулыкова 29 октября уволили за сбой в работе центрального теплоисточника, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением акима Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобожден от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе", – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима города Сарани.

В октябре в Сарани в работе центрального теплоисточника произошел сбой. Тогда десятки домов остались без тепла. 28 октября 2024 года стало известно, что аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор. 15 октября в кабмине заявили, что ситуация с отопительным сезоном в городе Сарани на контроле правительства. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что, в первую очередь, личная ответственность за аварию лежит на акиме города Сарани. Также отсутствовал должный контроль со стороны акима области.

