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Общество

Побои в детском саду в Атырау: воспитательница заплатит крупный штраф

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:58 Фото: freepik
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области вынесен приговор по уголовному делу против сотрудницы детсада, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с несовершеннолетним, передает корреспондент Zakon.kz.

Воспитатель частного детского сада во время занятий ударила пятилетнего ребенка, который получил травму.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы обнаружен кровоподтек области правого бедра, то есть гематома. Вина подсудимой, помимо полного признания ею вины, полностью доказана собранными доказательствами, они исследованы в суде", – прокомментировали в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание – штраф в 80 МРП и лишить ее права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Женщина полностью признала свою вину, попросила прощения и вместе с адвокатом просила не наказывать строго. К тому же потерпевшая сторона просила назначить подсудимой менее строгое наказание.

"Санкция ч. 2 ст. 140 УК предусматривает наказание – штраф до 160 МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового. Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой проступка, ее личность, семейное положение, стабильный доход, совершение ею уголовного правонарушения впервые. Признание вины и чистосердечное раскаяние отнесены к смягчающим обстоятельствам, отягчающих установлено не было", – такой вердикт вынес специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Воспитательницу признали виновной и приговорили к выплате штрафа в 80 МРП – это 314 560 тенге, а также лишили возможности занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Zakon.kz писал, что в частном детском саду "Зейнеп-Амина" воспитательница пнула мальчика. Правоохранительные органы провели проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. 

Известно, что 28-летняя воспитательница работала в учреждении с 2018 года, и за это время не поступило ни одной жалобы от родителей. В разговоре с директором воспитательница утверждала, что сама не понимает, как это произошло. После инцидента она была уволена по статье 52 Трудового кодекса РК.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
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