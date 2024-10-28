Казахстанцу через суд пришлось доказывать факт своего рождения

26-летний житель Сарысуского района Жамбылской области обратился в суд с просьбой официально установить юридически значимый факт своего рождения. В пресс-службе регионального суда рассказали детали необычного иска, сообщает Zakon.kz.

Заявитель указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов. Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала.

В связи с рождением вне медицинской организации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась.

"НАО "Правительство для граждан" было отказано ему в регистрации в связи с отсутствием документа о рождении из медицинской организации с указанием, что заявитель имеет возможность установить факт рождения только по решению суда". Пресс-служба суда Жамбылской области

Согласно ч. 1 ст. 187 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", основанием для государственной регистрации рождения является медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.

Для того, чтобы установить личность заявителя, акимом сельского округа была создана комиссия, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста.

В результате экспертиза показала соответствие физического развития заявителя возрасту 24-25 лет.

Также судом были рассмотрены доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, включая медицинскую карту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств.

Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях.

"Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни. Решение не вступило в законную силу". Пресс-служба суда Жамбылской области

Ранее сообщалось, что суд наложил на акима Уральска денежное взыскание на 221 тыс. тенге. Почему это произошло, можно прочитать по этой ссылке.

