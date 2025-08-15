#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанец доказал в суде, что он существует

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 13:02 Фото: gov4c.kz
Житель Ордабасинского района Туркестанской области обратился в суд, чтобы установить факты своего рождения и родства со своими детьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Туркестанского областного суда.

"Судом установлено, что заявитель родился 8 февраля 1994 года в больнице в селе Боген. В связи с тем, что его родители не оформили надлежащим образом документы, свидетельство о рождении не было выдано компетентным органом. На сегодняшний день у заявителя имеется только аттестат об окончании средней школы", – сообщили в суде.

Сейчас мужчина женат и имеет четверых детей в гражданском браке.

"Это подтверждается показаниями свидетелей, заключением Районного отдела занятости и социальных программ, пояснениями свидетелей, а также заключениями ТОО "Медикал Геномикс". Суд на основании п.п. 6), 12) нормативного постановления Верховного суда РК от 28 июня 2002 года №13 "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение", ст. 65, п. 3) ч. 2) ст. 305 ГПК РК, посчитал, что заявитель не мог установить данный факт во внесудебном порядке, а также, принимая во внимание, что решение суда необходимо для надлежащего оформления документов на себя и своих детей. Решением Ордабасинского районного суда заявление удовлетворено в полном объеме", – отметили в суде.

Решение вступило в законную силу.

В похожей ситуации была жительница области Жетысу. Она 24 года жила без единого документа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
