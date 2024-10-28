Туман, гололед и сильный ветер: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 29 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау

В Абайской области ожидается ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области туман. В Жезказгане ожидается гололед

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, западе, востоке области туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

Ранее о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 29 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.