#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
526.81
542.72
5.16
События

Туман, сильный ветер и смог: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, туман в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 23:08 Фото: unsplash
В Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 11 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи со сложными ледовыми явлениями в период 10-12 января на гидрологическом посту р. Киши Алматы – г. Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды. Уровень воды 10 января на 16:00 составил 233 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Опасный уровень – 248 см. При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

На востоке Кызылординской области ожидается туман.

В Улытауской области на востоке, юге области ожидается туман.

На западе, юге, в центре Акмолинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Абайской области ожидается метель. На востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Сутки 11-12 января по Шымкенту в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями ожидается НМУ первой степени.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую субботу, 11 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Землетрясение произошло в 269 км от Алматы
События
23:48, 10 января 2025
Землетрясение произошло в 269 км от Алматы
Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"
События
19:50, 10 января 2025
Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"
Крупную наркосеть ликвидировали в Казахстане
События
19:22, 10 января 2025
Крупную наркосеть ликвидировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: