Туман, сильный ветер и смог: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 11 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи со сложными ледовыми явлениями в период 10-12 января на гидрологическом посту р. Киши Алматы – г. Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды. Уровень воды 10 января на 16:00 составил 233 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Опасный уровень – 248 см. При превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

На востоке Кызылординской области ожидается туман.

В Улытауской области на востоке, юге области ожидается туман.

На западе, юге, в центре Акмолинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Абайской области ожидается метель. На востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Сутки 11-12 января по Шымкенту в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями ожидается НМУ первой степени.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую субботу, 11 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

