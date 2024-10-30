Какую ошибку совершил акимат Сарани при запуске новой котельной

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что акимат города Сарани при запуске новой котельной не предусмотрел резервные мощности на случай аварии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Роман Скляр в кулуарах Мажилиса 30 октября, после аварии в течение 2,5 дней подачу отопления переключили на резервные мощности.

"Ошибка акимата в том, что они не держали резерв, надеялись, что после проведенных в августе испытаний новая котельная, на которую из республиканского бюджета выделили 9 млрд тенге, заработает. Но резерв нужно было держать", – сказал Роман Скляр.

В свою очередь министр энергетики Алмасадам Саткалиев добавил, что созданный оперативный штаб на месте ЧП принял решение об использовании резервной системы отопления. Был обеспечен перевод всех домов и объектов социально-бытового назначения на локальные котельные.

"Комиссия сделала свои выводы: при вводе в работу данной котельной были нарушены достаточно серьезно и технологические нормы, были вопросы, связанные с проектированием и вводом в эксплуатацию данной станции. Были также без согласования с Минэнерго проведены работы по переподключению домов без проведения пусковых операций. И в этой связи были приняты меры, в том числе и дисциплинарного характера к руководству города по итогам рассмотрения ситуации", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор за сбой при запуске отопления. А 29 октября стало известно, что акима Сарани уволили.