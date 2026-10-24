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Общество

Более 1,3 млрд тенге вернули в бюджет после проверок в Актобе: что обнаружили прокуроры

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 01:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актобе прокуратура в ходе проверки сферы государственных закупок пресекла масштабные нарушения, причинившие крупный ущерб государственным интересам. По итогам надзорных мероприятий в бюджет страны удалось вернуть внушительную сумму, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По их данным, государственные заказчики систематически игнорировали обязательные процедуры и не принимали мер по взысканию сумм обеспечения договоров и авансовых платежей с недобросовестных подрядчиков.

Последние, в свою очередь, сорвали исполнение взятых на себя обязательств по важным инфраструктурным проектам города.

"Помимо этого, в рамках исполнения договора с лизинговой компанией на приобретение специальной техники для благоустройства города была допущена излишняя уплата бюджетных средств в размере свыше 556 млн тенге, которые впоследствии полностью возвращены в бюджет", – говорится в сообщении.

Всего по итогам надзорных проверок в пользу государства удалось взыскать свыше 1,3 млрд тенге, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что за 9 месяцев текущего года прокуратуре Актюбинской области удалось обеспечить возврат в бюджет в общей сложности 10,1 млрд тенге.

Ранее в Кызылординской области раскрыли крупную финансовую махинацию в сфере образования. Бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге.

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Канат Болысбек
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