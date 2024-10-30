Сколько средств выделят на модернизацию ЖКХ до 2030 года, рассказал Бектенов
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в Мажилисе 30 октября 2024 года рассказал о планах по модернизации системы ЖКХ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Бекетнов указал на то, что завершается разработка нового национального проекта по модернизации системы ЖКХ.
"Национальный проект предусматривает общий объем инвестиций порядка 10 трлн тенге в перспективе до 2029-2030 годов", – отметил глава кабмина.
По его словам, этот проект принесет серьезное обновление инженерной инфраструктуре, а также откроет большие резервы для отечественного бизнеса. Так как в национальном проекте закладывается условие по приобретению всех товаров, работ, услуг у отечественных предпринимателей.
30 октября 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов рассказал депутатам Мажилиса о планах по развитию экономики Казахстана.
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