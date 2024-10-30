Некуда сбывать: овечью шерсть тоннами сжигают в Карагандинской области

Ежегодно в Карагандинской области производят больше миллиона тонн овечьей шерсти. Но вот сбывать ее некуда. Животноводы жалуются, что шерсть никто не покупает и ее приходится просто сжигать, сообщает Zakon.kz.

Также утилизируют и потому, что хранить шерсть долго невозможно. Она может стать источником распространения инфекций.

По словам заместителя акима Карагандинской области Бауржана Асанова, в регионе в основном производят грубую шерсть овец, которая состоит из разных типов волокон. Среди производителей такая шерсть особым спросом не пользуется.

Также в области нет предприятий, которые бы занимались ее переработкой. Местные власти теперь в поиске инвесторов, готовых наладить производство продукции из шерсти.

"К нам обращаются инвесторы. Мы готовы их поддержать через социально-предпринимательскую корпорацию, удешевленные кредиты. Где-то подвести им инфраструктуру и т.д. Сейчас у нас ведутся переговоры, но такая проблема на сегодняшний день существует. В прошлом году определенный спрос на шерсть был. Есть компании, есть перерабатывающие предприятия, которые закупали, но, конечно, по очень низкой цене". Бауржан Асанов

Овечья шерсть, как отмечено в публикации издания "24.kz", применяется не только для изготовления одежды, но и служит утеплителем для стройматериалов. Кроме того, ее добавляют в различные удобрения для растений.

К примеру, в крестьянском хозяйстве "Отканжар" в селе Изенды в складах хранится 15 тонн шерсти.

Канат Отарбаев говорит, что его сырье отлично походит для изготовления ковров. Правда, в последние годы покупателей нет.

"Сейчас в моем хозяйстве 10 тысяч овец. Раньше шерсть у нас покупали хотя бы перекупщики, сейчас и их нет. У моих овец качественная шерсть. Мы сами тоже ищем пути продажи, но пока все безрезультатно. Раньше ее использовали при шитье костюмов, текстиля. Если я ее не буду хранить в сухом помещении, то она потеряет свои качества. Приходится сжигать тоннами". Канат Отарбаев

Ранее эксперты предупредили, что более трети всех видов деревьев в мире находятся под угрозой исчезновения. Это ставит под угрозу экосистемы, растения, животных и экономику по всему миру.