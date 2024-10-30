Подробный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 октября-2 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 31 октября по 2 ноября, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в столице по-прежнему прогнозируются осадки, туман и гололед. Больше всего повезет жителям двух крупнейших мегаполисов республики, которым синоптики пообещали тепло и прекращение осадков.

В Астане:

31 октября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°С, днем +3+5°С.

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°С, днем +3+5°С. 1 ноября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С.

– переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +3+5°С. 2 ноября – облачно, временами ночью осадки (дождь, снег), днем – дождь, ночью и утром – туман, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +5+7°С.

В Алматы:

31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С. 1 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. 2 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте:

31 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С. 1 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С. 2 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в стране на 31 октября-2 ноября 2024 года. Из него следует, что в Казахстан возвращается тепло.