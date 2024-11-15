В Жамбылском регионе продолжается экологическая акция "Чистый Казахстан"

Экологическая акция, стартовавшая весной с участием более 800 тысяч жителей региона, традиционно продолжается осенними субботниками.

Жители области принимают активное участие в акции. Жители дома №12 микрорайона Самал в городе Таразе провели уборку своего двора под девизом "Чистый двор". Участники экологической акции собрали разбросанные отходы и мусор, и отнесли в специальное место.

Фото: акимат Жамбылской области

"Акция, осуществляемая по инициативе главы государства, системно проводится в регионе. Горожане принимают активное участие в уборочных работах. Думаю, если подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, уборка войдет в привычку у жителей города. Призываю всех внести вклад в процветание родного города", — говорит эко-волонтер Айганым Аркабек.

Фото: акимат Жамбылской области

В настоящее время в рамках акции очищены территории 60 историко-культурных памятников, 143 парков и скверов, 829 км каналов и арычных систем, 133,2 тыс. дворов и 4,8 тыс. км уличных дорог. Вывезено 30 085 тонн мусора. Посажено около 60 тыс саженцев.

Фото: акимат Жамбылской области

Задействовано 1056 единиц техники.