Заявление о возврате земель с яблоневыми садами Алматы в госсобственность сделали власти

Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы Минсельхоза сделал заявление по вопросу яблоневых садов в городе, сообщает Zakon.kz.

31 октября 2024 года в ведомстве рассказали, что в 2004 году ТОО "Международная ассоциация клубов" получило право собственности на 884,9 га земли в Карасайском районе (позже вошедшем в черту Алматы) для ведения товарного сельского хозяйства.

"Это право было предоставлено решением акима района (июнь 2004 г.) и типовым договором купли-продажи (июль 2004 г.). В 2015 году участок был разделен на 16 участков с новыми кадастровыми номерами, на основании заключения о делимости от 28 сентября 2015 г. и приказа Управления земельных отношений от 30 декабря 2015 г. Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Согласно статьям 132 и 133 Земельного кодекса РК (действовавшего в 2004 году), земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование с согласованиями соответствующих органов", – говорится в сообщении.

В связи с этим в Департаменте по управлению земельными ресурсами Алматы полагают, что при предоставлении указанных земель местным исполнительным органом Карасайского района не были учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель занятых водоемами.

В настоящее время прокуратура Алматы подала иск о признании сделки недействительной к ТОО "Международная ассоциация клубов" и ГУ "Аппарат акима Карасайского района". Иск принят к производству Специализированным межрайонным экономическим судом Алматы (определение от 10 октября 2024 г.).

"Поскольку обеспечение соблюдения земельного законодательства Республики Казахстан государственными органами, физическими, юридическими и должностными лицами является одной из задач земельного законодательства, полагаем необходимым придерживаться всех норм нормативных правовых актов Республики Казахстан", – сообщил Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы.

Отметим, что ранее представители ТОО "Международная ассоциация клубов" высказались против такого положения дел: изъятия земли в госсобственность. Они опасаются, что эти участки могут застроить элитными коттеджами. В настоящее время на этих землях выращивают яблоки сорта "апорт", есть там и дикорастущие яблони Сиверса.

Об истории легендарного сорта яблок апорт, а также о мнении эксперта, как его возродить, можно прочитать здесь.