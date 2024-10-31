Свыше 200 кокшетауских детей получают знания в единственной частной школе, открытой с помощью государства

В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на развитие качественного образования. Население региона динамично растет, в целях разгрузить обычные школы государство помогает предпринимателям открывать частные школы.

Ярким примером является единственная частная начальная школа в Кокшетау Mega intellectual, в которой дети областного центра могут получить качественное начальное образование. К тому же, благодаря проекту удалось трудоустроить свыше 30 человек, 23 из них педагоги.

Фото: Алма Байгужина

"Для приобретения здания ТОО "Мега интеллектуал" нас поддержало государство в лице фонда "Даму", мы взяли выгодный кредит с низкой процентной ставкой, фонд нам выделил субсидии. В 2022 году нами был получен еще один заем, для реконструкции учебного корпуса, приобретения части оборудования и ремонта. Фонд "Даму" оказал нам колоссальную поддержку в рамках программы "Дорожная карта бизнеса и развития регионов на 2020-2025 годы", очень радует большая господдержка, я благодарен за такую возможность, к тому же, есть льготы, субсидирование осуществляется в полном объеме. На сегодняшний день мы провели реконструкцию нашего помещения, сделан ремонт и закуплено оборудование, появился новый актовый зал. Без помощи государства мы бы не справились. Субсидирование позволило нам в короткое время приобрести оборудование, произвести модернизацию здания и строительство дополнительного корпуса. Это колоссальная поддержка", – акцентировал директор ТОО "Мега интеллектуал" Едрисов Ренат Маратович.

Школа действительно является уникальной, отличается тем, что дети от нулевого до четвертого класса находятся в ней до пяти вечера, к тому же включено питание, развивающие кружки, национальное искусство и продленка.

Фото: Алма Байгужина

"Школа открыта в 2021 году, особый упор делается на мега арифметику, скорочтение, это все международные программы. Направление естественно-математическое, к тому же, в обязательную программу входит стем лаборатория, шахматы, домбыра, робототехника, логика, хореография. Первый год у нас обучалось всего 30 детей, сегодня знания получают 220, проектная мощность школы составляет 230 мест. На сегодня укомплектовано 10 классов, один из них полностью на государственном языке. Создаются условия, чтобы дети находились в атмосфере творчества и созидания, предусмотрены различные кружки и предметы. Особенно нравится детям подход через игру, так как в игровой форме можно передать и подать материал доступно и интересно. Питание для детей – трехразовое и перекусы с полдниками", – рассказывает директор школы Динара Жанадилова.

Примечательно, что в текущем учебном году открылся класс с государственным языком обучения.

Фото: Алма Байгужина

"Дети хорошо говорят на казахском, с удовольствием вливаются в учебный процесс, в социуме они адаптируются и легко осваивают языки, общаясь друг с другом. Надеюсь, что количество детишек, обучающихся на государственном языке, станет еще больше", – говорит классный руководитель и учитель казахского языка Назгуль Биркенова.

Стоит отметить, что с начала года фонд "Даму" оказал поддержку малым и средним предприятиям Акмолинской области на общую сумму 37,3 млрд тенге, поддержав 685 проектов. Из них по субсидированию поддержано 399 проектов на сумму 26,3 млрд тенге, предоставлено 239 гарантий на сумму 8 млрд тенге, льготное кредитование получили 45 проектов на 3 млрд тенге.