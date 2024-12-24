Два новых пригородных маршрута запустили в Алматы
Так, маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" – пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON.
Плановый выход составляет семь единиц подвижного состава.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay", – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.
По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.
Ранее стало известно, что в Алматы для жителей мкр. Нуршашкан организован новый регулярный автобусный маршрут №91. Он начал курсировать с 13 декабря 2024 года.