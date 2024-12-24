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События

Два новых пригородных маршрута запустили в Алматы

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
Автобусы большой вместимости запустят из Алматы в Карасайский и Талгарский районы области. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе Управления городской мобильности. Два пригородных маршрута начнут курсировать с 25 декабря 2024 года.

Так, маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" – пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON.

Плановый выход составляет семь единиц подвижного состава.

Два новых пригородных маршрутов запустили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 15:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay", – рассказали в пресс-службе.
Два новых пригородных маршрутов запустили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 15:43

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.

По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.

Ранее стало известно, что в Алматы для жителей мкр. Нуршашкан организован новый регулярный автобусный маршрут №91. Он начал курсировать с 13 декабря 2024 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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