Два новых пригородных маршрута запустили в Алматы

Автобусы большой вместимости запустят из Алматы в Карасайский и Талгарский районы области. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе Управления городской мобильности. Два пригородных маршрута начнут курсировать с 25 декабря 2024 года.

Так, маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" – пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON.

Плановый выход составляет семь единиц подвижного состава.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay", – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.

По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.

Ранее стало известно, что в Алматы для жителей мкр. Нуршашкан организован новый регулярный автобусный маршрут №91. Он начал курсировать с 13 декабря 2024 года.