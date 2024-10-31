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Мошенничество при ремонте квартир в Казахстане: что нужно знать

Квартирные мошенники, мошенничество с ремонтом, Казахстан, что нужно знать, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:03 Фото: pexels
В Казахстане достаточно часто сталкиваются с мошенничеством в сфере ремонта квартир. Подрядчики обещают качественные услуги, но зачастую исчезают с предоплатой или выполняют работу некачественно и с нарушением сроков, сообщает Zakon.kz.

Паблик о современных мошенничествах aqparat saqsysy рассказал, как распознать аферу и защитить себя.

Ложные гарантии и заниженные цены

Мошенники часто привлекают низкой ценой и обещанием "все включено". Если цена выглядит слишком хорошей, стоит задуматься.

Отсутствие договора

Подрядчики могут предлагать начать работу без договора, что лишает клиента юридической защиты.

"Настоятельно рекомендуем настаивать на письменном договоре с четко прописанными условиями", – отмечают авторы публикации.

Большая предоплата

Требование сразу внести значительную сумму должно насторожить. Чаще всего мошенники берут предоплату и исчезают, оставив клиента ни с чем. Безопаснее договариваться об оплате поэтапно.

Плохие отзывы и отсутствие портфолио

Проверяйте отзывы и запрашивайте примеры прошлых работ. Если подрядчик не может предоставить портфолио или фото реальных проектов, это тревожный сигнал.

Сроки и нарушение обещаний

Если подрядчик откладывает начало работы или затягивает сроки без веской причины, возможно, он просто тянет время, чтобы получить как можно больше денег.

Как защититься?

  • Всегда заключайте договор с четкими условиями.
  • Платите за работу поэтапно, только после завершения каждого этапа.
  • Проводите проверку компании: читайте отзывы, спрашивайте рекомендации у знакомых.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, обещающих за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы.

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