Мошенничество при ремонте квартир в Казахстане: что нужно знать
Паблик о современных мошенничествах aqparat saqsysy рассказал, как распознать аферу и защитить себя.
Ложные гарантии и заниженные цены
Мошенники часто привлекают низкой ценой и обещанием "все включено". Если цена выглядит слишком хорошей, стоит задуматься.
Отсутствие договора
Подрядчики могут предлагать начать работу без договора, что лишает клиента юридической защиты.
"Настоятельно рекомендуем настаивать на письменном договоре с четко прописанными условиями", – отмечают авторы публикации.
Большая предоплата
Требование сразу внести значительную сумму должно насторожить. Чаще всего мошенники берут предоплату и исчезают, оставив клиента ни с чем. Безопаснее договариваться об оплате поэтапно.
Плохие отзывы и отсутствие портфолио
Проверяйте отзывы и запрашивайте примеры прошлых работ. Если подрядчик не может предоставить портфолио или фото реальных проектов, это тревожный сигнал.
Сроки и нарушение обещаний
Если подрядчик откладывает начало работы или затягивает сроки без веской причины, возможно, он просто тянет время, чтобы получить как можно больше денег.
Как защититься?
- Всегда заключайте договор с четкими условиями.
- Платите за работу поэтапно, только после завершения каждого этапа.
- Проводите проверку компании: читайте отзывы, спрашивайте рекомендации у знакомых.
Ранее казахстанцев предупредили о мошенниках, обещающих за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы.