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Танцы на мопеде: алматинцы пожаловались полиции на трюкачей

Танцы на мопеде: алматинцы пожаловались на трюкачей полиции, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:30 Фото: pixabay
Алматинка сняла на видео мопедиста, который за рулем выполнял опасные трюки. Она попросила полицию взять на контроль всех водителей этого вида транспорта. На просьбу отреагировали в городском ДП, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видеообращение алматинки. Она стала очевидцем того, что на проспекте Абая водитель на мопеде выполнял опасные трюки. За рулем на большой скорости, взобравшись на сиденье, поднял переднюю часть транспорта.

На другом видео парень выполняет трюки посложнее, успевая не только раскачивать мопед, но и пританцовывать на сиденье, прыгая с одной ноги на другую.

"Мотосезон уже закрыт. Почему все мопедисты ездят по улицам? Впереди зима. Ни номеров, ни экипировки. Полиция Алматы, примите меры. С ними невозможно вместе ездить, под колеса лезут только так ко всем", – говорит в видео горожанка.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматы. По словам официального представителя ведомства Салтанат Азирбек, с начала этого года в городе с участием мопедов произошло 743 ДТП, 750 человек получили травмы, 14 – погибли.

"Изучив видео сообщаем, что такое поведение на дорогах города не позволительно. Потому что это реальная угроза не только для самого мопедиста, но для других участников дорожного движения".Салтанат Азирбек

Салтанат Азирбек напомнила, что 3 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который признает мопеды транспортным средством.

"Водители этого вида транспорта должны иметь права категории А1. Они должны застраховать свой мопед, у которого будет госномерной знак, он будет проходить техосмотр. Самое главное – ответственность у водителя, как у другого участника дорожного движения. Это актуальное и правильное решение, потому что в Алматы курсирует около 50 тыс. мопедов и самокатов".Салтанат Азирбек

Спикер добавила, что мопед, казалось бы, очень удобный вид транспорта, однако статистика подтверждает, что он небезопасный.

В Казахстане меняются некоторые правила дорожного движения. 19 сентября 2024 года принятые парламентом законы с поправками отправлены на подпись главе государства.

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