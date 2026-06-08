"Несколько человек удерживали девушку": полиция Астаны раскрыла подробности инцидента

В Астане на видео попал инцидент с девушкой, которую несколько человек удерживали силой. На него отреагировали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Инцидент на видео, которое 7 июня 2026 года опубликовали в одном из Instagram-пабликов, очевидцы сняли на парковке ТРЦ "Хан Шатыр".

"По словам свидетелей, несколько человек удерживали девушку и пытались посадить ее в автомобиль. На место были вызваны охрана торгового центра и сотрудники полиции. Как утверждают очевидцы, участники происшествия объяснили свои действия тем, что девушка является их родственницей и они искали ее несколько дней", – следует из описания к публикации в barys__media.

В полиции города отметили, что по факту инцидента возле одного из торговых центров города проведена проверка.

"Личности всех участников установлены. Выяснилось, что родственники предприняли меры для обеспечения безопасности своей родственницы, состоящей на специализированном учете. Инцидент был урегулирован на месте, пострадавших нет". Пресс-служба ДП Астаны

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