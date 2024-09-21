На сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы

В Бостандыкском районе Алматы временно ограничат движение на одном из участков по пр. Е. Серкебаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 07:00 22 сентября до 07:00 23 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по пр. Е. Серкебаева – от ул. Ескараева до ул. Ходжанова. Движение будет перекрыто в обе стороны", – говорится в разосланном в субботу сообщении.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании уточнили, что временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 1097,5 м, введенного в эксплуатацию с 1976 года, и проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее перед астанчанами извинились за неудобства, связанные с ремонтом дороги.