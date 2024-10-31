Гололед, туман и сильный ветер: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 1 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный ночью на севере, западе, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается ветер западный, юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Павлодарской области ожидаются туман, на западе, юге области гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на юге, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере Улытауской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

1-3 ноября ночью и утром в горных районах Жамбылской области туман, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, южный в горных районах области 15-20 м/с, 2 ноября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе 2 ноября ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на юго-востоке области ожидаются туман. Ночью на юго-востоке области, днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный днем 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Абайской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 1 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

