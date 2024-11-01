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Депутат потребовала разобраться с вывозом сортированного мусора в Астане

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 20:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Нургул Тау 1 ноября 2024 года в ходе круглого стола раскритиковала процедуру сбора и вывоза мусора в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что астанчане сортируют твердо-бытовые отходы раздельно, но когда приезжает мусоровоз, то он их соединяет в одну кучу. 

"Почему для картонных и пластиковых отходов не выделяется отдельный транспорт, а для пищевых отходов другой? Я вижу, что процедура сбора и вывоза мусора находится в плачевном состоянии. При везде в город мы видим очень много мусорных полигонов. Когда они будут приведены в какое-нибудь цивилизованное состояние?" – сказала депутат.

Исполняющий обязанности главы управления охраны окружающей среды Астаны Самат Абдуллин заявил, что сейчас при вывозе мусор не разделяется, потому что мусороперерабатывающий комплекс сейчас на ремонте. Он вновь начнет работать с 2025 года. 

Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что по Астане сортируется всего 5% ТБО. 

"30 лет мы идем к сортировке мусора. С детского сада мы говорим об этом. Даже у детей уже есть экологическое сознание, и они просят родителей собирать раздельно мусор. Есть вопросы тарифов за вывоз мусора. Это огромные суммы. Будет ли у нас возможность платить тарифы за сбор мусора при его раздельном вывозе? Надо все эти вопросы отрегулировать. Должен быть один управляющий оператор по вывозу и переработке мусора. Тогда у нас будет система. Сейчас, действительно, мы в Мажилисе готовим законодательную базу, чтобы эту проблему на законодательном уровне решить", – озвучил Жанбыршин.

По его словам, если не получится приучить население к раздельному сбору мусора, то необходимо применять технологии по переработке пищевых отходов в компосты и получения сырья для выработки электроэнергии. 

18 сентября 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев пообещал дать соответствующие поручения, чтобы разобраться с мусорным кризисом в Астане. 

Ранее мы рассказывали о том, что жители района Есиль Астаны жалуются, что возле их домов не вывозят мусор неделями. К слову, этот жилой комплекс находится всего в 4 км от здания Мажилиса. 

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