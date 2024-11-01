Светлана Жакупова о выплатах ветеранам: Шквал на ровном месте

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на встрече с журналистами прокомментировала ситуацию с участниками боевых действий на таджикско-афганской границе и в других военных конфликтах. Она считает, что ее неправильно поняли, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова привела хронологию ситуации.

"Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане пригласил меня принять участие в их форуме. Я приняла приглашение, и была там. У них подготовлена была своя таблица, и по этой таблице когда проходили, я дала личный комментарий в части того, что нужно актуализировать данные, убрать отдельные коллизии", – говорит она.

Речь идет о том, что в п. 5 ст. 4 закона "О миротворческой деятельности" сказано, что "миротворец не участвует в боевых действиях". Тогда как в законе "О ветеранах" есть восемь категорий, где шестая – это ветераны боевых действии.

"Никого мы не ущемляем в правах, никто не потеряет в выплатах. Сегодня войны-афганцы в соответствии со ст. 194 Социального кодекса получают выплату в размере 22 тыс. тенге – это 6,19 МРП. А ветераны, которые служили на таджикско-афганской границе, получают 4,8 МРП – это примерно 17 тыс. тенге. И когда я выступала, я говорила, что ветераны ВОВ у нас уходят, поэтому I категорию нужно поднять и приравнять их туда, а этих ветеранов приравнять к категории участников боевых действий и им повысить выплаты", – добавила глава Минтруда.

По ее словам, она подала соответствующую заявку в Республиканскую бюджетную комиссию, но Минфин ее отклонил.

"Требовалось порядка 44 млрд тенге, чтобы все это сделать. Я объяснила это и сказала: "Все, вопрос закрыт". И на ровном месте я получила шквал реакции. Они недопоняли, и им просто преподнесли так информацию, и моя задача – встретиться с ними и объяснить, и показать, что там ничего не изменено, и только размеры к повышению идут", – резюмировала Жакупова.

Ранее, 1 ноября 2024 года, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам.