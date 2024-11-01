Упростить процедуру присвоения инвалидности хотят в Казахстане
Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года рассказала, что будут учитывать при присвоении инвалидности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Светлана Жакупова рассказала о новшествах в медико-социальной экспертизе.
"Вы спрашивали, зачем человеку с ампутированной конечностью бесконечно, ежегодно доказывать, что он является лицом с инвалидностью? Мы вносим изменения, и сейчас они на согласовании в Минздраве. Мы говорим, что дата проведения операции по ампутации конечности будет являться датой установления инвалидности бессрочно", – отметила министр.
Единственное условие – у человека не должно быть сопутствующих заболеваний.
"Есть показания к ампутации конечности, когда основное заболевание является острым. Например, сахарный диабет. При этом заболевании бессрочно установить инвалидность с ампутированной конечностью невозможно, потому что инвалидность идет по сахарному диабету. Если несчастный случай, ДТП привело к тому, что ампутировали конечность, то в этом случае дата операции будет датой установления бессрочной инвалидности. Это будет", – пояснила Жакупова.
1 ноября 2024 года министр прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript