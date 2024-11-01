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Упростить процедуру присвоения инвалидности хотят в Казахстане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 20:45 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года рассказала, что будут учитывать при присвоении инвалидности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова рассказала о новшествах в медико-социальной экспертизе.

"Вы спрашивали, зачем человеку с ампутированной конечностью бесконечно, ежегодно доказывать, что он является лицом с инвалидностью? Мы вносим изменения, и сейчас они на согласовании в Минздраве. Мы говорим, что дата проведения операции по ампутации конечности будет являться датой установления инвалидности бессрочно", – отметила министр. 

Единственное условие – у человека не должно быть сопутствующих заболеваний. 

"Есть показания к ампутации конечности, когда основное заболевание является острым. Например, сахарный диабет. При этом заболевании бессрочно установить инвалидность с ампутированной конечностью невозможно, потому что инвалидность идет по сахарному диабету. Если несчастный случай, ДТП привело к тому, что ампутировали конечность, то в этом случае дата операции будет датой установления бессрочной инвалидности. Это будет", – пояснила Жакупова.

1 ноября 2024 года министр прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам.

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