Как будут присваивать инвалидность перенесшим трансплантацию казахстанцам

Министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова 6 ноября 2024 года рассказала, как будет выстраиваться процесс присвоения инвалидности казахстанцам, перенесшим трансплантацию, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова отметила, что для проактивного, то есть без обращения в госорган, присвоения инвалидности нужна полная интеграция базы данных Минтруда и Минздрава.

"Приказ уже готов для того, чтобы присваивать инвалидность при несчастном случае, когда наступает процесс проведения операции по ампутации. По высокотехнологичным медицинским операциям, если орган приживается, и человек начинает чувствовать себя намного лучше с трансплантированным органом, там уже будет эксперт рассматривать вопрос либо повышения группы инвалидности, либо снижения. А если не прижился пересаженный орган, то, соответственно, уже продолжаются далее медицинские мероприятия", – пояснила министр.

1 ноября 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о новшествах в медико-социальной экспертизе при ампутации конечности.