В каких регионах Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 3 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, горных районах Алматинской области ожидается туман.

По Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области временами 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, на севере области 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер южный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер южный, порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Астане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает казахстанцев 3 ноября.