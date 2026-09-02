В каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 3 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15 м/с. Ночью на востоке области заморозки 2 градуса. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается дождь, днем гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. Ночью на юге области ожидаются заморозки 1 градус. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке, в горных районах области ожидаются заморозки 5 градусов. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, утром и днем на юго-западе области 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что ночное похолодание до -5°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан.