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Синоптики предупредили жителей Алматы и Актобе

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 09:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей двух городов республики о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Предупреждение синоптиков адресовано алматинцам и актюбинцам.

"4 ноября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Актобе".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение.

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