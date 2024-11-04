Синоптики предупредили жителей Алматы и Актобе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей двух городов республики о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Предупреждение синоптиков адресовано алматинцам и актюбинцам.
"4 ноября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Актобе".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение.
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