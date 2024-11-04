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Ожидается дождь со снегом: водителей проинформировали об ухудшении погоды на трассах Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 10:53 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" рассказал о неутешительных погодных условиях на автодорогах и обратился к водителям, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, 4 ноября 2024 года ожидается местами:

  • дождь – в Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Абайской областях;
  • дождь со снегом – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – говорится в обращении "КазАвтоЖола".

Также сообщается, что дополнительную информацию в любое время суток казахстанцы могут получить, позвонив в колл-центр 1403.

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31 октября 2024 года в Костанайской области было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на некоторых участках автодорог в связи с ухудшением погодных условий.

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