Ожидается дождь со снегом: водителей проинформировали об ухудшении погоды на трассах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" рассказал о неутешительных погодных условиях на автодорогах и обратился к водителям, сообщает Zakon.kz.
По данным нацкомпании, 4 ноября 2024 года ожидается местами:
- дождь – в Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Абайской областях;
- дождь со снегом – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – говорится в обращении "КазАвтоЖола".
Также сообщается, что дополнительную информацию в любое время суток казахстанцы могут получить, позвонив в колл-центр 1403.
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