Сколько мелких хулиганств выявили полицейские в Казахстане
Фото: Zakon.kz
С начала года в Казахстане зарегистрировано более 16 тысяч фактов мелкого хулиганства. 4,5 тысячи правонарушителей арестованы и семь тысяч оштрафованы на сумму 441 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал начальник управления Департамента информационной политики МВД Бауыржан Максимов 4 ноября 2024 года на онлайн-брифинге, мелкие хулиганства создают негативную атмосферу в обществе и нарушают спокойствие граждан.
"По поручению главы государства в текущем году ужесточена ответственность за такие правонарушения. Если эти деяния совершаются впервые, то суд в праве наложить штраф в размере 20 МРП либо административный арест до 20 суток", – сказал Бауыржан Максимов.
Он отметил, что при повторном совершении хулиганских действий правонарушитель будет привлечен к максимальному сроку административного ареста – до 30 суток.
Ранее сообщалось, что казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле.
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