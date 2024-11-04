Сколько мелких хулиганств выявили полицейские в Казахстане

С начала года в Казахстане зарегистрировано более 16 тысяч фактов мелкого хулиганства. 4,5 тысячи правонарушителей арестованы и семь тысяч оштрафованы на сумму 441 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник управления Департамента информационной политики МВД Бауыржан Максимов 4 ноября 2024 года на онлайн-брифинге, мелкие хулиганства создают негативную атмосферу в обществе и нарушают спокойствие граждан.

"По поручению главы государства в текущем году ужесточена ответственность за такие правонарушения. Если эти деяния совершаются впервые, то суд в праве наложить штраф в размере 20 МРП либо административный арест до 20 суток", – сказал Бауыржан Максимов.

Он отметил, что при повторном совершении хулиганских действий правонарушитель будет привлечен к максимальному сроку административного ареста – до 30 суток.

Ранее сообщалось, что казахстанского хулигана, объявленного в международный розыск, задержали в Стамбуле.